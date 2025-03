Oekraïne ziet dat voorstel grondstoffendeal VS 'totaal anders' is

KYIV (ANP/RTR) - Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky is het nieuwe ontwerp voor een omvattende grondstoffendeal met de Verenigde Staten "totaal anders" dan een eerder concept. Het voorstel vereist een nadere beoordeling door juristen, aldus Zelensky.

De president benadrukte dat Oekraïne geen akkoord zal accepteren dat toetreding tot de Europese Unie in gevaar brengt. Een dag eerder meldde het Amerikaanse persbureau Bloomberg dat de Amerikanen nog meer economische macht in Oekraïne eisen. Washington ziet dat deels als compensatie voor de militaire hulp aan Oekraïne in de strijd tegen Rusland.

De Verenigde Staten zouden aandringen op controle over alle belangrijke toekomstige investeringen in infrastructuur en delfstoffen. Volgens Bloomberg kan Washington zo zelfs het Oekraïense streven om lid te worden van de EU ondermijnen. De Amerikanen zouden enorme macht krijgen bij projecten zoals wegen en spoorwegen, havens, mijnen, olie en gas en de winning van belangrijke mineralen.