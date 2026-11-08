Politie: niet ingeschakeld om in te grijpen bij bus De Graafschap

APELDOORN (ANP) - De politie is niet ingeschakeld om in te grijpen bij de blokkade van de spelersbus van De Graafschap. Een woordvoerder van de eenheid Oost-Nederland laat weten dat er geen ondersteuningsverzoek is gekomen vanuit de voetbalclub uit Doetinchem. Supporters van De Graafschap blokkeerden de spelersbus bij het stadion, om te voorkomen dat de bus naar Arnhem zou vertrekken voor de wedstrijd tegen Vitesse. De wedstrijd in de eerste divisie werd uiteindelijk afgelast.

Als een organisatie hulp of ondersteuning nodig heeft, kan ze zich bij de politie melden. "Als dat niet gebeurt, dan kunnen wij niet acteren", legt de woordvoerder uit. "Er moet een officieel signaal naar ons toekomen om uiteindelijk, met toestemming van het bevoegd gezag, te kunnen optreden."

Volgens directeur Marco Bogers van De Graafschap was de politie wel degelijk vanaf het begin betrokken bij de situatie bij het stadion. "De politie, het bestuur, de spelers en de technische staf hebben van alles geprobeerd om die bus in beweging te krijgen, maar de supporters waren niet te vermurwen", zei hij tegen het ANP.