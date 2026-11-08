Motorcoureur Veijer valt meteen uit bij GP van Qatar

LUSAIL (ANP) - Motorcoureur Collin Veijer is in de Grote Prijs van Qatar in de Moto2 meteen uitgevallen. De 21-jarige coureur van Red Bull KTM Ajo, die als vierde van start ging op het circuit van Lusail, raakte in de eerste bocht het achterwiel van de motor voor zich en ging onderuit.

Veijer stond voorafgaand aan de race in Qatar met 89,5 punten tiende in het klassement. Hij eindigde dit seizoen twee keer op het podium, een keer als tweede en een keer als derde.