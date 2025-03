Politie nog hele nacht bezig met onderzoek in Oosterhout

OOSTERHOUT (ANP) - De politie verwacht nog de hele nacht bezig te zijn met forensisch onderzoek in Oosterhout (Noord-Brabant), zegt een woordvoerder vrijdagavond. Rond 16.00 waren er twee schietincidenten, niet ver van elkaar vandaan, waardoor twee doden vielen en iemand zwaargewond raakte.

In een auto op de Loevesteinlaan trof de politie twee zwaargewonde mannen aan. Een van hen werd overgebracht naar het ziekenhuis, de andere bezweek aan zijn verwondingen. De overleden man zit vrijdagavond nog in het voertuig, dat door de politie wordt onderzocht. Over de auto is een tent gespannen.