Wall Street bang dat heffingen Trump inflatie kunnen aanjagen

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Wall Street is vrijdag met forse verliezen gesloten. De Amerikaanse aandelenmarkten waren in de greep van hernieuwde zorgen dat de importheffingen van president Donald Trump de inflatie kunnen aanwakkeren. Vooral techaandelen, die in een eerdere periode nog flink in waarde stegen, moesten het ontgelden.

De Dow-Jonesindex leverde 1,7 procent in tot 41.583,90 punten. De brede S&P 500 zakte 2 procent tot 5580,94 punten en techbeurs Nasdaq daalde 2,7 procent tot 17.322,99 punten. Kort voor opening van de beurs bleek dat de zogeheten PCE-kernindex voor persoonlijke uitgaven, een belangrijke graadmeter voor de inflatie, in februari iets hoger is uitgekomen dan verwacht.

"Beleggers zijn nog steeds zenuwachtig over tarieven. Zo simpel is het", verklaarde een deskundige van vermogensbeheerder Solus Alternative Asset Management. "Met zoveel onzekerheid richten mensen zich op worst-case scenario's en kiezen ze ervoor om risico's af te bouwen, vooral na zo'n geweldige run voor risicovolle beleggingen. Ik denk niet dat het veel ingewikkelder is dan dat."

Trump kondigde eerder deze week importheffingen van 25 procent aan voor alle auto's en auto-onderdelen die buiten de Verenigde Staten worden gemaakt. Beleggers wachten verder vooral op wat Trump volgende week gaat doen. De president wil nog meer heffingen invoeren. Dat zal waarschijnlijk leiden tot tegenmaatregelen van handelspartners en een verdere escalatie van de handelsoorlog.

Apple en Meta Platforms verloren respectievelijk bijna 3 en dik 4 procent. Zakenkrant Financial Times meldde dat de Europese Commissie de twee volgende week waarschijnlijk beboet voor overtreding van de nieuwe Europese Digital Markets Act. Onderzoeken naar de twee lopen al langer. Bij Apple gaat het over zijn beleid rond de App Store, bij Meta gaat het om de manier waarop gebruikers wordt gevraagd of ze instemmen met het verstrekken van data. Volgens bronnen van de krant lijkt het er wel op dat de boetes aan de lage kant zijn. Brussel zou op die manier proberen de spanningen met Trump niet verder te laten oplopen.