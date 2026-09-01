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Politie: nog steeds mogelijk gevaar na schietpartij in Overasselt

Samenleving
door anp
dinsdag, 01 september 2026 om 16:21
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OVERASSELT (ANP) - Er is nog steeds sprake van "mogelijk gevaar" in de omgeving van Overasselt, waar in de nacht van maandag op dinsdag een schietpartij plaatsvond. De politie vraagt inwoners zoveel mogelijk binnen te blijven en roept mensen op niet naar het gebied te komen als dat niet nodig is.
De politie is in de omgeving van Nederasselt en Overasselt en het gebied tussen de twee Gelderse plaatsen in nog steeds bezig met groot onderzoek. "Zie je verdachte personen of voorwerpen, bel direct 112", luidt de boodschap van de politie. "Spreek deze personen niet aan of pak deze voorwerpen niet op."
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