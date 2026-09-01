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Omroepen vinden dat minister vergunning van ON! in moet trekken

Samenleving
door Redactie
dinsdag, 01 september 2026 om 16:35
bijgewerkt om dinsdag, 01 september 2026 om 16:47
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Ongehoord Nederland (ON!) moet uit de publieke omroep worden gezet, vindt het College van Omroepen. Dit adviesorgaan, waarin de leden van de landelijke publieke omroepen zijn vertegenwoordigd, heeft vrijdag de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) in een brief gevraagd om een verzoek hiertoe in te dienen bij mediaminister Rianne Letschert. Dat liet de D66'er dinsdagmiddag weten tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer.
De omroepen verzoeken al langer om maatregelen tegen Ongehoord Nederland, maar vroegen niet eerder om intrekking van de vergunning van ON! Aan het begin van de zomer vroeg het college om "passende maatregelen" tegen Ongehoord Nederland.
In reactie hierop liet de NPO onlangs weten geen verzoek in te dienen bij Letschert om maatregelen te nemen tegen de aspirant-omroep. Het zou onduidelijk zijn of hier voldoende "juridische grondslag" voor is.
Onlangs kwam ON! voor de zoveelste keer in opspraak om een fragment waarin Hitler volgens critici werd vergoelijkt.
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