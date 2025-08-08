ECONOMIE
Politie onderzoekt brand Eindhoven, over oorzaak nog niets bekend

Samenleving
door anp
vrijdag, 08 augustus 2025 om 11:37
anp080825090 1
EINDHOVEN (ANP) - De politie gaat vrijdag onderzoek doen naar de brand aan de Brahmslaan in Eindhoven. Het onderzoek kan pas beginnen als de woning veilig is. Wanneer dat zal zijn, is nog niet duidelijk. "Over de oorzaak van de brand valt nu nog niks te zeggen", aldus de politie.
De brand brak donderdagavond uit in een appartementencomplex op de derde en vierde verdieping. Drie mensen raakten zwaargewond. De veiligheidsregio meldde eerder dat vermoedelijk een explosie op het balkon aan de brand voorafging, maar dat de exacte toedracht nog wordt onderzocht.
