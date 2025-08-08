Nederlands vliegtuig opgestegen voor droppings boven Gaza

DEN HAAG (ANP) - Het vliegtuig dat de eerste Nederlandse hulpmiddelen boven Gaza dropt, is opgestegen vanuit Jordanië. Een woordvoerster van Defensie zegt dat meer informatie naar buiten komt als het toestel weer geland is.

Het gaat om een militair transportvliegtuig dat iedere dag 1000 kilo aan voedsel en andere hulpmiddelen met een parachute de Gazastrook in laat vallen. Andere landen voerden deze vluchten al uit, Nederland is vrijdag begonnen.

Meerdere hulporganisaties hebben kritiek geuit op de droppings, omdat de vallende pakketten gevaarlijk zijn en omdat er chaos kan ontstaan na het landen van een hulppakket. Deze week zijn al twee slachtoffers gevallen, een hulpverlener en een kind, meldde Al Jazeera.