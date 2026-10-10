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Politie onderzoekt of spoorbrand sabotage of kattenkwaad is

Samenleving
door anp
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ROTTERDAM (ANP) - De politie hoopt onder meer op basis van camerabeelden meer te weten te komen over de brandstichting bij het spoor in de nacht van vrijdag op zaterdag. Waarom in een technische ruimte bij een spoorbrug brand is gesticht, is nog onduidelijk.
De politie houdt met meerdere scenario's rekening, waaronder sabotage en kattenkwaad. Vooralsnog zijn er geen verdachten in beeld. De recherche en de Forensische Opsporing doen onderzoek.
Ook ProRail moet nog onderzoeken hoe groot de schade is die de brand heeft veroorzaakt. Dan zal ook pas duidelijk worden hoelang de herstelwerkzaamheden gaan duren voordat er weer treinen over het traject kunnen.
Treinuitval
ProRail kreeg rond 02.30 uur een melding binnen van een storing aan de spoorbrug bij de Schuttevaerweg in Rotterdam Delfshaven. Toen een aannemer van de spoorbeheerder ter plaatse kwam, werd duidelijk dat er brand was gesticht.
Door de brand rijden in ieder geval heel de zaterdag geen treinen tussen de stations Rotterdam Centraal en Delft Campus.
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