ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ambassadeur VS wil stappen bondgenoten na sancties tegen ICC

Samenleving
door anp
anp101026085 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Joe Popolo, staat achter de nieuwe sancties van de Verenigde Staten tegen het Internationaal Strafhof (ICC), dat in Den Haag is gevestigd. "Ik roep onze nauwste bondgenoten op om gebruik te maken van deze mogelijkheid om de Amerikaanse zorgen weg te nemen", laat Popolo zaterdag weten op X.
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio kondigde de maatregelen vrijdag aan, kort nadat de voormalige ICC-rechter Navi Pillay de Nobelprijs voor de Vrede had gekregen. De details van de sancties zijn nog niet bekend en ze gaan pas over een half jaar in.
Popolo zegt waardering te hebben voor "het sterke standpunt van minister Rubio om Amerikanen en Amerikaanse soevereiniteit te verdedigen".
De Verenigde Staten liggen al jaren in de clinch met het ICC. Dat vervolgt onder meer verdachten van misdaden tegen de menselijkheid. In 2002, onder de toenmalige president George W. Bush, namen de Verenigde Staten een wet aan waarmee het land zichzelf het recht gaf om Nederland binnen te vallen om Amerikaanse verdachten te bevrijden uit gevangenschap van het ICC.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-10-09 om 15.57.57

Een maand overwinteren in Spanje: de huurprijs vertelt maar het halve verhaal

woonkamer_thermostaat_plaid_AI

We verwarmden alleen de woonkamer — dit scheelde het op de energierekening

generated-image (16)

Gekrabbel in je plafond? Zo herken je de ongenode gast — en wat je eraan mag doen

radiatorventilator_header_AI

Kastje onder je radiator scheelt zelf maar een tientje per jaar, deze ketelinstelling levert veel meer op

download (2)

Lekkerdere stamppot met deze simpele kooktruc — maar let op het zout

gandr-collage (3)

Yesilgöz wil weer lijsttrekker worden, maar De Telegraaf wil dat helemaal niet

Loading