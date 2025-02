Politie onderzoekt oorzaak onwelwordingen horecazaak Zaandam

ZAANDAM (ANP) - De politie probeert te achterhalen waardoor in de nacht van zaterdag op zondag in een horecagelegenheid in Zaandam mensen onwel zijn geworden. Een politiewoordvoerder laat weten dat naar camerabeelden wordt gekeken en dat de politie ook betrokkenen wil spreken.

De hulpdiensten werden rond 02.00 uur gewaarschuwd dat mensen in de zaak aan de Dam onwel waren geworden. Het pand, waarin op dat moment ongeveer honderd mensen aanwezig waren, werd ontruimd. De ambulancedienst heeft volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland op straat ongeveer tien tot vijftien mensen nagekeken, van wie er twee naar een ziekenhuis zijn vervoerd. Ook hebben acht mensen zich gemeld bij de huisartsenpost. Uiteindelijk hoefde niemand te worden opgenomen in het ziekenhuis en kon iedereen weer naar huis.

De horecagelegenheid werd geventileerd en rond 03.30 uur weer vrijgegeven, hoewel de zaak gesloten bleef. Wel konden bezoekers nog hun achtergebleven jas ophalen. Metingen leverden geen duidelijke oorzaak op. De politiewoordvoerder geeft aan dat gelet op het aantal mensen met klachten, de politie graag wil weten wat er precies is gebeurd.