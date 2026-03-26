Politie onderzoekt schietincident en explosie in Den Bosch

door anp
donderdag, 26 maart 2026 om 2:44
DEN BOSCH (ANP) - De politie onderzoekt een schietincident dat in de nacht van woensdag op donderdag zou hebben plaatsgevonden op de Breeakkers in de wijk Empel in Den Bosch. Dat zei de politie op X.
Uit een eerste verkenning blijkt dat op een woning is geschoten. Er zijn volgens de politie geen gewonden. De verdachten zijn met de auto gevlucht.
Het schietincident werd mogelijk voorafgegaan door een explosie met zwaar vuurwerk. Een ruit aan de voorkant van de woning is zwaar beschadigd. De politie doet ook daar onderzoek naar, met hulp van specialistische eenheden.
