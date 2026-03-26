Hypotheekrente stijgt door Iranoorlog, impact op starters

De hypotheekrentes in Nederland zijn gestegen door de Iranoorlog. Vooral starters en kopers in de grote steden en op de nieuwbouwmarkt kunnen dat merken, meldt ING Research.

Dat hypotheekverstrekkers de rentetarieven hebben verhoogd sinds het begin van de oorlog eind februari, komt volgens de bank door de hogere rentes op de geld- en kapitaalmarkt. De belangrijkste kapitaalmarktrente voor hypotheken ligt inmiddels zo'n 0,35 procent hoger dan voor het conflict.

De energieprijzen zijn de afgelopen weken flink gestegen en beleggers verwachten dat dit leidt tot hogere inflatie en rentes van centrale banken. Momenteel rekenen beleggers op twee renteverhogingen door de Europese Centrale Bank (ECB) dit jaar. Dat zorgt ook voor een hogere langetermijnrente, die belangrijk is voor de aangeboden hypotheekrentes, verklaart ING.

Vooral starters worden volgens de bank geraakt door de hogere hypotheekrentes. Daardoor kunnen zij een zo'n 3 procent lagere hypotheek aanvragen. Wel vindt ING dat de impact meevalt omdat het om licht hogere rentes gaat. Doorstromers kunnen hun oudere en vaak lagere rente meenemen als ze een ander huis kopen.

Dat de stijgingen ook te voelen zijn in de grote steden en in de nieuwbouw, komt omdat daar veel starters zijn en het aanbod er toeneemt. De nieuwbouwmarkt is gevoeliger voor renteveranderingen omdat de periode tussen koop en oplevering langer is.

Wat de rentemarkt de komende tijd gaat doen, hangt af van de oorlog en of de energietoevoer weer opstart, aldus ING. De belangrijke Straat van Hormuz voor het vervoeren van olie is sinds de oorlog vrijwel afgesloten. Als het conflict blijft aanhouden, kan de rente volgens de bank verder oplopen.