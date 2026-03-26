Brazilië toont eerste in eigen land geassembleerde straaljager

GAVIÃO PEIXOTO (ANP/RTR) - Brazilië is het eerste Latijns-Amerikaanse land geworden dat een supersonische straaljager bouwt. Woensdag onthulde Brasília namelijk de eerste Gripen die in eigen land is geassembleerd. De Gripen is een door het Zweedse Saab ontworpen toestel. "Dit is de eerste keer sinds de oprichting van Saab dat een straaljager buiten Zweden wordt geproduceerd", aldus Saab-CEO Micael Johansson.

Met de bouw van een supersonische straaljager schaart Brazilië zich bij westerse grootmachten zoals de Verenigde Staten en Frankrijk, evenals bij Rusland, India en China.

Brazilië tekende in 2014 een contract voor de aanschaf van 15 tot 36 Gripens, die door de Braziliaanse vliegtuigbouwer Embraer worden geproduceerd. Daarmee gaf het land de toestellen van Saab de voorkeur boven de F-18 Super Hornet van Boeing en de Rafale van het Franse Dassault, ter vervanging van zijn verouderde vloot straaljagers.

Vorig jaar besloot ook buurland Colombia Gripen-straaljagers aan te schaffen.