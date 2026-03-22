Groenewegen sprint in GP Monseré naar derde seizoenszege

Sport
door anp
zondag, 22 maart 2026 om 16:51
ROESELARE (ANP) - Dylan Groenewegen heeft zijn tweede zege in drie dagen behaald. Na de winst in de Bredene Koksijde Classic van afgelopen vrijdag was de sprinter van United Rose Rockets ook de snelste in de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré. Groenewegen passeerde met zijn sprint na 202,5 kilometer tussen Torhout en Roeselare de vluchters Simon Dehairs uit België en Kamil Malecki uit Polen.
Het peloton haalde de vluchters, die zaten in een kopgroep van zeven, pas op het laatste rechte eind in Roeselare in. Groenewegen was ook ruim sneller dan de Belgische sprinter Timothy Dupont.
Groenewegen heeft de ploeg van voormalig wielrenner en youtuber Bas Tietema nu de derde zege van dit seizoen bezorgd. Hij won eerder een eendagswedstrijd in Valencia en vrijdag in Koksijde.
