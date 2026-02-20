ECONOMIE
Politie prijst kritische blik Big Brother Award

Samenleving
door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 22:52
anp200226233 1
AMSTERDAM (ANP) - De Nationale Politie heeft de kritische blik van Bits of Freedom gebruikt om de werkwijze aan te passen. Dat zei plaatsvervangend korpschef Wilbert Paulissen in een videoboodschap bij de uitreiking van de Big Brother Awards, de 'prijs' voor de grootste privacyschenders van 2025.
"Je bent nooit blij dat je een prijs als deze wint, maar het is altijd goed dat er kritisch meegekeken wordt naar het handelen van de politie. En ik vind het ook mooi om hier te melden dat we op basis van die kritische blik onze werkwijze aangepast hebben en hier nu anders mee omgaan", aldus Paulissen. "Het gaat over het evenwicht tussen de bescherming van de privacy van mensen en onze taak als het gaat over het waarborgen van de veiligheid. Daar zit een soort spanningsveld tussen."
De Nationale Politie won met 30 procent van de stemmen de publieksprijs. Aanleiding was het monitoren van activisten via sociale media en ze vervolgens thuis opzoeken zonder wettelijke grondslag. Intimiderend, vindt Bits of Freedom.
