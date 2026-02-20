Nederland met acht keer goud op vierde plek in medaillespiegel

MILAAN (ANP) - Nederland staat met nog twee dagen te gaan stevig op de vierde plaats in het medailleklassement van de Olympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo. Vrijdag bezorgden langebaanschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong (1500 meter) en de shorttrackmannen (aflossing) TeamNL de zevende en achtste gouden medaille.

Daarmee werd het recordaantal gouden medailles van Sotsji (2014), Pyeongchang (2018) en Beijing (2022) geëvenaard. Die drie Winterspelen eindigde Nederland met acht keer goud.

Noorwegen leidt het klassement in Italië met een recordaantal van zeventien gouden medailles, gevolgd door de Verenigde Staten (tien) en Italië (negen).

Spelen van 1972

Nederland eindigde bij de Spelen van 1972 in Sapporo op de vierde plaats van de medaillespiegel. In Sotsji en Beijing was de zesde plaats de eindklassering voor TeamNL en in Pyeongchang de vijfde plaats.

Bij de Winterspelen zijn nu 102 van de 116 onderdelen afgewerkt.