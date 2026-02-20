ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederland met acht keer goud op vierde plek in medaillespiegel

Sport
door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 22:45
anp200226231 1
MILAAN (ANP) - Nederland staat met nog twee dagen te gaan stevig op de vierde plaats in het medailleklassement van de Olympische Spelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo. Vrijdag bezorgden langebaanschaatsster Antoinette Rijpma-de Jong (1500 meter) en de shorttrackmannen (aflossing) TeamNL de zevende en achtste gouden medaille.
Daarmee werd het recordaantal gouden medailles van Sotsji (2014), Pyeongchang (2018) en Beijing (2022) geëvenaard. Die drie Winterspelen eindigde Nederland met acht keer goud.
Noorwegen leidt het klassement in Italië met een recordaantal van zeventien gouden medailles, gevolgd door de Verenigde Staten (tien) en Italië (negen).
Spelen van 1972
Nederland eindigde bij de Spelen van 1972 in Sapporo op de vierde plaats van de medaillespiegel. In Sotsji en Beijing was de zesde plaats de eindklassering voor TeamNL en in Pyeongchang de vijfde plaats.
Bij de Winterspelen zijn nu 102 van de 116 onderdelen afgewerkt.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-549708371

Heeft Dilan Yesilgöz haar studie ook niet afgemaakt?

106507871-15573629-image-a-1_1771499624526

Taliban: Mannen mogen slaan, zolang er niets breekt

anp200226031 1

Russische gevechtsvliegtuigen gespot bij Alaska

justitieminister yesilgoz wil rutte opvolgen1689127722

Groot deel van VVD-kiezers nu al negatief over nieuw kabinet

Scherm­afbeelding 2026-02-20 om 07.52.55

Giraffe en struisvogel gaan een epische staarwedstrijd aan in de dierentuin van Memphis

anp200226219 1

Melle van 't Wout vervangt De Laat in finale olympische aflossing

Loading