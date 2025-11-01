Politie publiceert foto's verdachten na dood Sherwin Peterhof

AMSTERDAM (ANP) - De politie heeft foto's gepubliceerd van twee verdachten die betrokken zouden zijn bij de gewelddadige dood van Sherwin Peterhof uit Suriname. Het gaat om de 57-jarige Denise Soekra uit Paramaribo en de 32-jarige Claimond Maes uit Rotterdam.

Het lichaam van de 41-jarige Peterhof werd half augustus gevonden in een maisveld in de Belgische plaats Meer, net over de grens met Nederland. Drie dagen eerder had een vriend hem als vermist opgegeven, meldt de politie.

De politie heeft al vijf personen aangehouden: een 40-jarige vrouw uit Amsterdam, een 31-jarige man uit Rotterdam, een 43-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats en twee 40-jarige mannen uit Rotterdam.

De politie vermoedt dat Soekra en Maes na Peterhofs dood naar Suriname zijn gevlucht. Het OM looft twee keer 7500 euro uit voor tips die leiden tot de aanhouding van de verdachten.