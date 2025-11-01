Duitsland verwelkomt berichten over hervatten chipexport China

BERLIJN/DEN HAAG (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Duitsland noemt de laatste berichten uit China, over het hervatten van de export van Nexperia-chips, "positieve eerste tekenen van een versoepeling van de spanningen". Dat meldt het Duitse ministerie van Economische Zaken aan persbureau AFP.

Het Witte Huis gaat aankondigen dat de export van Nexperia-producten uit China kan worden hervat, meldden verschillende media vrijdag op basis van anonieme bronnen. Het Chinese handelsministerie reageerde zaterdag op de jongste ontwikkelingen en gaf aan dat het land exporten onder bepaalde voorwaarden zal toestaan. China noemde niet welke producten zijn vrijgesteld van de beperkingen en gaf geen details.

Het Nederlandse ministerie van Economische Zaken wil geen commentaar geven op de "recente berichtgeving".

China blokkeerde de chipexport vanuit Chinese Nexperia-fabrieken vorige maand vanwege een politiek conflict met Nederland. Dat leidde tot chiptekorten in de auto-industrie.