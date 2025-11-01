ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Duitsland verwelkomt berichten over hervatten chipexport China

Economie
door anp
zaterdag, 01 november 2025 om 14:42
anp011125093 1
BERLIJN/DEN HAAG (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Duitsland noemt de laatste berichten uit China, over het hervatten van de export van Nexperia-chips, "positieve eerste tekenen van een versoepeling van de spanningen". Dat meldt het Duitse ministerie van Economische Zaken aan persbureau AFP.
Het Witte Huis gaat aankondigen dat de export van Nexperia-producten uit China kan worden hervat, meldden verschillende media vrijdag op basis van anonieme bronnen. Het Chinese handelsministerie reageerde zaterdag op de jongste ontwikkelingen en gaf aan dat het land exporten onder bepaalde voorwaarden zal toestaan. China noemde niet welke producten zijn vrijgesteld van de beperkingen en gaf geen details.
Het Nederlandse ministerie van Economische Zaken wil geen commentaar geven op de "recente berichtgeving".
China blokkeerde de chipexport vanuit Chinese Nexperia-fabrieken vorige maand vanwege een politiek conflict met Nederland. Dat leidde tot chiptekorten in de auto-industrie.
loading

POPULAIR NIEUWS

Nathalie-profiel

Wie is Nathalie T., moeder van vermeend slachtoffer in zaak-Borsato

oekraine terreinwinst bij zwaarbevochten frontstad bachmoet1683731324

The Economist: Waarom het heel dom is om nu geen geld te besteden aan Oekraine

232061746_m

Veel mensen denken dat ze niet tegen gluten kunnen, maar meestal ligt het aan iets anders

ANP-523020559

Is elektrisch poetsen écht beter dan met de hand? Dit is de juiste techniek

gandr-collage (24)

De 100 grooste bedrijven van Europa. En stelt Nederland nog wat voor?

ANP-55247731

Worden katers echt erger als we ouder worden?

Loading