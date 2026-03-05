ECONOMIE
Politie schiet persoon neer in Capelle aan den IJssel

Samenleving
door anp
vrijdag, 06 maart 2026 om 00:59
CAPELLE AAN DEN IJSSEL (ANP) - In Capelle aan den IJssel (Zuid-Holland) is donderdagavond rond 22.25 uur een persoon neergeschoten door de politie. Dat gebeurde op het Reviusrondeel. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
Volgens de politie werd de neergeschoten persoon gezien bij een auto die eerder op de dag ingezet zou zijn bij een beroving op de Borndiep in Capelle aan den IJssel. Bij de beroving is mogelijk een vuurwapen gezien. Een woordvoerder van de politie kan niet zeggen waarom er donderdagavond op deze persoon is geschoten.
De auto op het Reviusrondeel, waarin volgens de politie mogelijk meerdere personen zaten, is na het schietincident weggereden. De politie is op zoek naar de inzittende(n). De Rijksrecherche onderzoekt de zaak.
