Politie: signalen over onrust azc Den Bosch, mensen gecontroleerd

Samenleving
door anp
zondag, 28 september 2025 om 9:50
anp280925057 1
DEN BOSCH (ANP) - De politie was zaterdagavond aanwezig in de omgeving van het provinciehuis in Den Bosch en een nabijgelegen azc nadat er "in diverse groepen" berichten rondgingen, zegt de politie. Die berichten zouden wijzen op "mogelijke verstoringen van de openbare orde". Meerdere mensen zijn gecontroleerd, maar niemand is opgepakt.
Volgens Omroep Brabant waren er zo'n honderd agenten, onder wie ME'ers, aanwezig en zou het gaan om een actie van Defend Netherlands. Op een Facebook-profiel genaamd Defend Den Bosch Defend Nederland is het bericht van Omroep Brabant gedeeld met de tekst "dus we worden echt afgeluisterd en bekeken op onze app groep" erbij.
De politie wil geen details geven over de inzet van de agenten. Het is rustig gebleven, meldt een woordvoerder.
