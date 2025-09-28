Dit zoete fruit met veel suiker kan juist je risico op diabetes verlagen

Nieuw onderzoek laat zien dat dagelijks een mango eten je bloedsuiker beter op peil houdt dan je zou verwachten. Maar hoe kan dat, want mango’s zitten toch bomvol suiker?

Wetenschappers van Florida State University hielden 23 volwassenen met prediabetes zes maanden in de gaten. De helft at elke dag zo'n 300 gram verse mango. De andere helft kreeg een granolareep met evenveel calorieën. Beide groepen kregen dus dezelfde hoeveelheid energie binnen, maar op een andere manier.

Na die periode scoorden de mango-liefhebbers beter op bijna alle gezondheidsscores. Hun bloedsuiker op een lege maag was lager. Ook de HbA1c-waarde, die aangeeft hoe je bloedsuiker er op lange termijn voorstaat, bleef stabiel, terwijl die bij de repeneters juist steeg. Ze reageerden daarnaast beter op insuline, hadden minder vet op hun lichaam en werden slanker. De controlegroep verslechterde juist, ook al aten deze personen minder suiker.

Waarom werkt dit?

Het geheim zit hem in de hele vrucht. Mango's hebben niet alleen natuurlijke suiker, maar ook vezels, antioxidanten en andere nuttige stoffen. Samen vertragen ze hoe snel suiker in je bloed komt en verminderen ze ontstekingen. Het gaat dus niet alleen om de hoeveelheid suiker, maar hoe die 'verpakt' zit in het fruit

Toch is voorzichtigheid geboden. De groep was klein: slechts 23 mensen, vooral witte vrouwen. Er werd niet gekeken naar andere eetgewoontes die misschien meespeelden. Plus, het onderzoek kreeg geld van de National Mango Board, een marktonderzoeker die, je raadt het al, mango’s promoot.

Desalniettemin past dit onderzoek in een breder plaatje dat suiker uit fruit anders werkt dan toegevoegde suikers in bewerkte snacks. Eerder studies lieten bijvoorbeeld al zien dat fruit eten het risico op diabetes kan verlagen, in plaats van verhogen.