DEN HAAG (ANP) - De politie heeft de afgelopen tijd meerdere pogingen tot geweld verijdeld die te linken zijn aan een datadiefstal bij de bank Revolut in september. Om wat voor incidenten het gaat, heeft de politie niet bekendgemaakt en wil een politiewoordvoerder ook niet toelichten. "Als er meer te melden is, dan zullen wij dat doen."

Bij de diefstal zijn gegevens van honderden Europese klanten van de bank buitgemaakt, onder wie 36 Nederlanders. Het gaat om "identificerende gegevens", aldus de politie. Bij het voorkomen van de incidenten, die in Den Haag en Amsterdam speelden, zijn meerdere aanhoudingen verricht. De verdachten zijn onder meer van Franse en Belgische afkomst.

Bij de phishingaanval wisten "kwaadwillenden" de domeinomgeving van een Italiaanse overheidsinstantie na te bootsen, legt een woordvoerder van Revolut uit. Vervolgens gebruikten zij het e-mailadres van deze instantie om frauduleuze informatieverzoeken in te dienen.