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3x3-basketbalsters winnen Women's Series-toernooi in Tokio

Sport
door anp
zondag, 02 augustus 2026 om 11:20
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TOKIO (ANP) - De Nederlandse 3x3-basketbalsters hebben in de Women's Series het toernooi van Tokio gewonnen. Het is de derde zege van het seizoen voor Nederland. In de finale werd in de nacht van zaterdag op zondag het Japanse team Mitsubishi Electric met 21-16 verslagen. Ilse Kuijt werd verkozen tot beste speelster (MVP) van het toernooi, ze maakte vier tweepunters in de finale.
Nederland, de wereldkampioen van 2025, won alle groepswedstrijden en ging vervolgens foutloos door de knock-outfase in Tokio. In de halve finale werd het Japanse nationale team verslagen met 15-11. De Nederlandse selectie bestond naast Kuijt uit Noor Driessen, Janis Boonstra en Evelien Lutje.
Na overwinningen in Amsterdam, Batam (Indonesië) en Tokio staat Nederland vijfde in de Women's Series.
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