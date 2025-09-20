Amerikaanse tennissters naar finale Billie Jean King Cup

SHENZHEN (ANP) - De Amerikaanse tennissters zijn ten koste van Groot-Brittannië doorgedrongen tot de finale van de Billie Jean King Cup. Jessica Pegula versloeg Katie Boulter met 3-6 6-4 6-2 in de tweede partij in het Chinese Shenzhen. Eerder had Emma Navarro de Verenigde Staten op een 1-0-voorsprong gezet met een zege op Sonay Kartal (3-6 6-4 6-3).

De Amerikaanse vrouwen treffen Italië in de finale. De titelverdediger bereikte voor de derde keer op rij de eindstrijd na een 2-1-overwinning op Oekraïne. Amerika is recordhouder met achttien eindzeges in de Billie Jean King Cup, de vroegere Fed Cup. De laatste overwinning dateert van 2017.