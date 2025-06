Politie vindt 245 kilo cocaïne in Papendrecht na melding inbraak

PAPENDRECHT (ANP) - In Papendrecht (Zuid-Holland) is afgelopen dinsdag een partij van 245 kilo cocaïne gevonden, meldt de politie. Die trof de drugs aan in een bedrijfspand na een melding van een inbraak. Twee mensen zijn aangehouden.

Rond 07.30 uur gingen agenten af op de inbraakmelding aan de Matena. Er bleek te zijn ingebroken in twee bedrijfspanden, in een ervan lagen de blokken cocaïne.

De huurders van het pand, een 57-jarige man uit Albrandswaard en een 25-jarige man uit Rotterdam, zijn aangehouden op verdenking van het bezit van harddrugs. De drugs zijn in beslag genomen en worden vernietigd. Volgens de politie zal de gemeente Papendrecht "bestuurlijke maatregelen nemen".