Politie vindt 340.000 euro en wapens in slaapkamer Zutphenaar

ZUTPHEN (ANP) - Op de slaapkamer van een 23-jarige Zutphenaar heeft de politie begin mei 340.000 euro cash, drugs en onder andere een gasalarmpistool gevonden. De politie deed onderzoek nadat de man eerder in een park was gezien bij een kennelijk heimelijke overdracht van vermoedelijk drugs. Dat maakte de politie zondag bekend.

Bij fouillering van de twee in het park aangehouden mannen (ook een 19-jarige inwoner van Zutphen) vond de politie al een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen, drugs, telefoons en 3000 euro cash. Bij het doorzoeken van de woningen van de twee werd de grote som geld aangetroffen. In het huis van de 19-jarige man is niets gevonden.

De 23-jarige Zutphenaar wordt onder meer verdacht van witwassen, overtreding van de wapenwet en handel in (hard)drugs. De politie verdenkt de 19-jarige van het bezit van harddrugs en overtreding van de wapenwet.