Zo herken je échte vintage kleding

Vintage is overal: van hippe boetiekjes tot kilo‑stores en glossy webshops. Maar tussen al dat aanbod zit ook genoeg ‘vintage inspired’: nieuwe kleding met een retrolook, maar zonder geschiedenis of kwaliteit. Voor wie duurzaam en bewust wil shoppen, is het handig om het verschil te leren zien. Met onderstaande tips voorkom je miskopen én bouw je stap voor stap een garderobe op met stukken die langer meegaan.

Wat is nu eigenlijk ‘echte’ vintage?

De term wordt te pas en te onpas gebruikt, dus begin bij een werkbare definitie. Veel kenners rekenen kleding pas als vintage als het minstens 20 à 25 jaar oud is, grofweg van vóór 2000. Tweedehands is alles wat al eens gedragen is, ook als het van vorig seizoen is. Daarnaast heb je ‘vintage inspired’: gloednieuwe items die zijn ontworpen met een knipoog naar de jaren ’60, ’70 of ’80 – leuk voor de look, maar niet hetzelfde als een jurk die die decennia daadwerkelijk heeft meegemaakt.

Dat onderscheid is belangrijk, want het bepaalt je verwachtingen. Bij echte vintage koop je niet alleen een kledingstuk, maar ook vakmanschap en een bepaald tijdsbeeld. Dat maakt het vaak duurzamer én unieker dan massaal geproduceerde fast fashion.

Tip 1 – Kijk naar label en afwerking

Een van de snelste manieren om echte vintage te herkennen, is het etiket. Oudere kleding heeft vaak een geweven merklabel, soms van een merk dat niet meer bestaat of een oud logo van een nog bestaand merk. De maat wordt meestal aangegeven in klassieke confectiematen (38, 40, 42) in plaats van de hedendaagse combinatie van XS t/m XL en internationale maatvoering.

Let ook op de afwerking. Gevoerde rokken en jurken, netjes afgewerkte binnenkanten, stevige stiksels en een rits die netjes is ingestikt, verraden dat er tijd en aandacht in het kledingstuk is gestoken. Dat zie je minder in goedkope, nieuwe kleding, waar de binnenkant vaak rommelig is en naden sneller loslaten.

Tip 2 – Voel aan de stof

Materiaal zegt veel over leeftijd en kwaliteit. Veel vintage stukken zijn gemaakt van wol, katoen, linnen, viscose of zijde. Die voelen voller en zwaarder dan ultradunne synthetische blends. Neem de tijd om de stof even tussen je vingers te wrijven: prikt het, voelt het stevig, valt het mooi? Dan heb je vaak te maken met een ouder, kwalitatief beter weefsel.

Wees niet bang voor lichte gebruikssporen. Een beetje vervaging, een zachte ‘ingedragen’ structuur of een minimale verkleuring hoort bij een kledingstuk dat al decennia meegaat. Zolang er geen echte schade zit in de stof, blijft het een prima aankoop.

Tip 3 – Let op ritsen, knopen en schouders

Ook de sluitingen vertellen een verhaal. Metalen ritsen, verborgen ritsen in de zijnaad en drukknopen komen vaak voor in oudere stukken. Kunststof ritsen zijn niet per se een probleem, maar bij heel moderne, goedkope ritsen is de kans groter dat je met recente fast fashion te maken hebt.

Kijk ook naar het silhouet. Brede schouders en opvallende schoudervullingen wijzen bijvoorbeeld op de jaren ’80, terwijl sterk getailleerde jurken met een uitlopende rok juist doen denken aan de jaren ’50 of vroege jaren ’60. Zo’n ‘tijdsignatuur’ helpt je inschatten of een item daadwerkelijk uit een bepaald tijdvak komt of slechts een moderne interpretatie is.

Tip 4 – Controleer de slijtage op slimme plekken

Bij vintage hoort een beetje patina, maar je wilt geen kledingstuk dat op knappen staat. Controleer daarom altijd de kwetsbare zones: onder de armen, langs de naden, bij de zoom, en bij broeken of rokken rond kruis en zitvlak. Dunne plekken, scheurtjes of beginnende gaatjes daar zijn een signaal dat het item waarschijnlijk niet lang meer meegaat.

Maak onderscheid tussen charmante veroudering en echte schade. Een licht verkleurde kraag kan best oké zijn als de rest van het kledingstuk nog sterk is. Die kun je soms zelfs camoufleren met styling. Maar een rits die bijna loslaat of motgaatjes in wol zijn vaak minder goed te herstellen dan je denkt.

Tip 5 – Vertrouw niet op de maat, maar op de pasvorm

Maatvoering is de grootste valkuil voor online vintage shoppers. Een vintage maat 40 kan zomaar aanvoelen als een huidige 36 of 38. Fabrikanten hanteerden vroeger andere pasvormen, en lichamen waren gemiddeld anders gebouwd.

Leer daarom altijd meten. Voor jurken en jassen zijn borstwijdte, taille en lengte belangrijk; voor broeken taille, heup en binnenbeenlengte. Vergelijk die cijfers met een kledingstuk in je kast dat perfect zit. In de winkel geldt hetzelfde: vertrouw minder op het etiket en meer op spiegel, gevoel en bewegingsvrijheid.

Tip 6 – Wees kritisch op prijs en marketingpraat

Omdat ‘vintage’ een magisch woord is geworden , plakken sommige winkels en platforms het label op alles wat ook maar een beetje retro oogt. Dan betaal je al snel een premium prijs voor een nieuw gemaakt item met een nostalgische print. Blijf dus kritisch.

Vraag gerust naar herkomst: is het kledingstuk ingekocht uit oude voorraden, een nalatenschap of een specifieke periode, of komt het gewoon uit een recente groothandel? Goede winkels en verkopers vertellen graag over hun inkoop en kennen vaak de geschiedenis van de stukken die ze verkopen. Krijg je alleen vage antwoorden, dan is het waarschijnlijk vooral marketing.

Tip 7 – Kies de winkel die bij je past

Niet elk type vintageshop is hetzelfde. Kilo‑stores zijn ideaal als je geduld hebt en graag graaft naar schatten voor een lage prijs. Daar moet je wel extra letten op slijtage en afwerking, omdat de selectie vaak minder streng is. Curated boetiekjes zijn duurder, maar iemand heeft al het voorwerk gedaan: sorteren op kwaliteit, stijl en periode.

Online kun je terecht bij gespecialiseerde vintageshops of grotere platforms met een aparte vintage‑sectie. Let daar extra goed op foto’s, maattabellen en retourvoorwaarden. Hoe beter de beschrijving, hoe groter de kans dat je met serieuze vintage te maken hebt.

Tip 8 – Koop alleen wat je echt gaat dragen

Vintage is geen verkleedkist, maar een manier om een persoonlijke, duurzame garderobe op te bouwen. De beste vraag in de paskamer is niet “Is dit echt vintage?”, maar: “Ga ik dit minstens 30 keer dragen?”. Past het bij de rest van je kleding? Kun je het op meerdere manieren combineren? Voelt het goed als je beweegt?

Door die vragen steeds te stellen, voorkom je dat je met tassen vol impulsaankopen thuiskomt die vervolgens in de kast blijven hangen. Echte duurzaamheid zit niet alleen in ouder materiaal en vakmanschap, maar vooral in hoe vaak je een kledingstuk met plezier aantrekt.