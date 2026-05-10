Krant: modehuis Armani kan belang verdelen onder beoogde kopers

Economie
door anp
zondag, 10 mei 2026 om 12:29
MILAAN (ANP/BLOOMBERG) - Het Italiaanse modehuis Armani kan mogelijk een minderheidsbelang van 15 procent dat te koop wordt gezet gaan verdelen onder drie beoogde kopers. Dat meldt de krant La Repubblica. Die verkoop maakt deel uit van de wensen van de vorig jaar overleden oprichter Giorgio Armani.
Daarbij zouden dan de Franse cosmeticaproducent L'Oréal, het Franse luxeconcern LVMH en het Italiaanse brillenbedrijf EssilorLuxottica elk 5 procent in Armani kunnen krijgen. De in september op 91-jarige leeftijd overleden Italiaanse modeontwerper Armani nam in zijn testament plannen op voor de verkoop van een belang in zijn bedrijf aan een grote onderneming. Maar dat zou nu dus verdeeld kunnen worden onder de drie gewenste kopers in plaats van een verkoop aan één partij.
Volgens La Repubblica moet het formele verkoopproces voor het minderheidsbelang nog wel beginnen. Dat zou dan binnen enkele jaren uitgebreid kunnen worden naar de verkoop van een meerderheidsbelang in Armani.
