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Politie vindt bijna 10.000 cobra's in garagebox in Dinteloord

Samenleving
door anp
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DINTELOORD (ANP) - De politie heeft deze week in het Brabantse dorp Dinteloord bijna 10.000 cobra's, lawinepijlen en zware shells (mortierbommen) gevonden in een garagebox aan de De Vriesstraat. Een 25-jarige man uit Dinteloord is woensdagavond aangehouden en vrijdagavond nog een 42-jarige man uit Steenbergen, meldt de politie zaterdag.
In totaal is ruim 750 kilo zwaar, illegaal vuurwerk in beslag genomen, dure sieraden en een auto. Daarnaast vond de politie een alarmpistool en drugs. De drugs bestond uit 90 gram hennep, 800 gram hasj en ruim 250 pillen.
De politie deed naar aanleiding van een melding al geruime tijd onderzoek naar de mogelijke opslag en handel in illegaal vuurwerk. Het aangetroffen vuurwerk bevat grote hoeveelheden explosief flitspoeder. Een eventuele ontploffing kan desastreuze gevolgen hebben voor de omliggende straten, waarschuwt de politie.
Specialisten hebben het vuurwerk afgevoerd.
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