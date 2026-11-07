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Zelensky: Rusland gebruikte Noord-Koreaanse raketten

Samenleving
door anp
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KYIV (ANP) - Rusland heeft Noord-Koreaanse raketten gebruikt bij aanvallen op Oekraïne. Dat stelt president Volodymyr Zelensky in een bericht op X over aanvallen van afgelopen nacht. Zelensky schrijft dat projectielen van het type KN-23 zijn gebruikt bij het beschieten van de energiesector.
Die raketten zijn geproduceerd en geleverd door Noord-Korea, aldus Zelensky. Dat autocratisch bestuurde land heeft de banden met Rusland tijdens de oorlog aangehaald en stuurde eerder ook troepen om tegen Oekraïne te vechten.
Het bericht van Zelensky volgde op aanvallen op Oekraïne in de nacht van vrijdag op zaterdag. Volgens de president lukte het in slechts enkele gevallen om ballistische raketten tegen te houden.
Groot tekort
Zelensky wees erop dat er nog een groot tekort is aan munitie voor Patriot-luchtverdedigingssystemen. Daar kunnen vooral de VS iets aan doen, schreef hij.
De jongste aanvallen vonden plaats in aanloop naar nieuw diplomatiek overleg. De president verweet Rusland een poging te doen de druk alvast op te voeren door infrastructuur te beschieten.
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