Politie vindt ruim 3000 kilo cocaïne, acht aanhoudingen

De politie heeft vrijdag 3223 kilo cocaïne in beslag genomen, meldt het Openbaar Ministerie zondag. Ook zijn acht personen aangehouden. Zij zitten vast. Een deel van de drugs werd bij Papendrecht aangetroffen in een bestelbus. De meerderheid van de verdovende middelen zat verstopt in een perscontainer op een vrachtwagentrailer.

De trailer stond in een loods in het Brabantse Klundert. De politie zag deze week "verdachte" bewegingen rond het pand in de Brabantse plaats.

Een bestelbus die de loods op donderdagavond verliet, is vervolgens door agenten gecontroleerd bij Papendrecht. In een verborgen ruimte in het voertuig werd 688 kilo cocaïne gevonden en een vuurwapen. Hierbij zijn een 45-jarige man uit Barcelona en een 29-jarige man uit Bilthoven aangehouden.

Ook in de loods in Klundert is een vuurwapen gevonden. Een 43-jarige man uit Rotterdam is aangehouden, samen met twee mannen (31 en 29) zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ook werden drie mannen in Bergen op Zoom aangehouden. Het gaat om een 44-jarige man uit Dordrecht, een 46-jarige man uit Rotterdam en een 39-jarige man uit Bergen op Zoom. De vrachtwagen met de container is naar een andere plek gebracht voor onderzoek. In een afgesloten ruimte werd 2535 kilo cocaïne ontdekt. De drugs zijn inmiddels vernietigd.