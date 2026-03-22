Elon Musk kondigt ambitieuze plannen aan voor maken eigen chips

AUSTIN (ANP/AFP) - Elon Musk heeft dit weekend plannen aangekondigd om eigen chips te gaan maken voor kunstmatige intelligentie, robotica en datacenters in de ruimte. De zogenoemde Terafab, een fabriek nabij Austin in Texas, zal volgens Musk streven naar de productie van 1 terawatt aan rekenkracht per jaar.

Een terawatt is gelijk aan 1000 miljard watt. Dat is iets minder dan de totale opwekkingscapaciteit van de Verenigde Staten. Musk zei dat het project gezamenlijk zal worden uitgevoerd door zijn autobedrijf Tesla en zijn raketbedrijf SpaceX.

Musk heeft aangegeven dat de halfgeleiderindustrie te traag beweegt om te voldoen aan de vraag naar chips die hij met zijn bedrijven verwacht nodig te hebben, zelfs nu de industrie de productie opvoert. "Dat tempo is veel lager dan we zouden willen."

Hoeveel geld met de plannen is gemoeid, heeft Musk niet gezegd. Ook heeft hij geen tijdpad naar buiten gebracht. De miljardair, die geen achtergrond heeft in de productie van chips, staat bekend om het maken van ambitieuze beloftes.