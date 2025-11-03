Nog veel onbeantwoorde vragen over fatale schietpartij Purmerend

SCHIPHOL (ANP) - Er zijn nog veel onbeantwoorde vragen over de dodelijke schietpartij op 12 februari vorig jaar bij het station in Purmerend. Dit bleek maandag bij de start van het negendaagse proces in de rechtbank op Schiphol.

Volgens het Openbaar Ministerie spraken twee rivaliserende groepen die avond af in Purmerend voor een gevecht. De 19-jarige Even Henok uit Purmerend werd daarbij doodgeschoten. Een 19-jarige man uit Medemblik raakte ernstig gewond. Ook werd er met een mes gestoken. Het geweld zou zijn voortgevloeid uit een aanhoudende ruzie die begon op een festival in 2023.

Het bleef op de eerste zittingsdag onduidelijk wie van de verdachten heeft geschoten. De hoofdverdachten die vastzitten voor moord of doodslag, ontkennen beiden dat ze een wapen trokken tijdens de confrontatie.

Zwijgrecht

Een beveiligingscamera verderop registreerde het geluid van vier schoten en in de omgeving zijn ook vier hulzen gevonden. Op een daarvan zat DNA van een minderjarige verdachte, die achter gesloten deuren wordt berecht.

"Ik heb in de auto naar Purmerend geen wapen meegenomen en ook niet toen we naar het station liepen", zei Tayron Delgado M. (20) uit Amsterdam tegen de rechters. Naar eigen zeggen trok hij zijn shirt omhoog om zijn tegenstanders te laten zien dat hij ongewapend was. Op de vervolgvraag van de rechtbank of hij geschoten heeft, mogelijk met een aangereikt wapen, beriep hij zich op zijn zwijgrecht.

'Niemand zien schieten'

Marouane van E. (20) beantwoordde de vraag wie er heeft geschoten evenmin. "Ik heb het niet gezien. Ik heb niemand zien schieten", zei de verdachte uit Purmerend. Hij bekende wel dat in de kofferbak van zijn auto honkbalknuppels en ijzeren staven lagen.

Ook de herkomst van het wapen bleef onduidelijk. Medeverdachte Seif O. (20) uit België zegt dat hij in de auto onderweg naar Purmerend het wapen wel heeft gezien, maar hij wil "op advies van mijn advocaat" niet zeggen wie het meenam. O. werd tijdens de confrontatie aangevallen met een hamer.

Snapchat

Seif O. deelde eerder op de dag, rond het middaguur, een filmpje op Snapchat waarop hij met een vuurwapen is te zien. Dat wapen is waarschijnlijk gebruikt in Purmerend.

Het OM komt op 10 november met de strafeisen. De rechtbank doet op 19 december uitspraak.