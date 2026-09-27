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Politie VK vermoedt voorbereiding terreurdaad bij vliegbasis

Samenleving
door anp
zondag, 27 september 2026 om 15:28
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FAIRFORD (ANP) - De mannen die zijn aangehouden bij een luchtmachtbasis in het Verenigd Koninkrijk worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad, meldt de politie. Vijf mannen werden in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden, nadat de politie een melding had gekregen over drie verdachte voertuigen bij de basis.
De contraterrorismepolitie is bezig met onderzoek bij de drie busjes. Op beelden van de BBC is te zien dat robots de voertuigen onderzoeken.
Een gebied van 400 meter rondom de busjes is uit voorzorg afgezet. Daardoor zijn ook zo'n 85 huishoudens geëvacueerd. Zij kunnen worden opgevangen in een buurtcentrum.
Het is nog niet duidelijk wat het motief zou zijn voor een eventuele aanslag, maar de basis bij Fairford wordt ook gebruikt door de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben vanaf die basis bijvoorbeeld aanvallen op Iran uitgevoerd.
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