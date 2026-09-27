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Krant: Franse regering wil miljarden ophalen bij bedrijven

Economie
door anp
zondag, 27 september 2026 om 15:31
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PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De Franse regering kijkt naar een begrotingswijziging die bedrijven mogelijk 3,5 miljard euro extra zal kosten. De Franse zakenkrant Les Echos meldt op basis van anonieme bronnen dat de regering overweegt om de manier waarop loonheffingskortingen worden berekend te wijzigen. De Franse premier Sébastien Lecornu is van plan volgende week een begrotingsvoorstel voor volgend jaar te presenteren.
In dat voorstel zitten verschillende maatregelen ter waarde van 54 miljard euro, die vooral gericht zijn op het terugbrengen van de overheidsuitgaven. Frankrijk wil het begrotingstekort terugbrengen tot 5 procent van het bruto binnenlands product. Dit jaar is de verwachting dat het uitkomt op 5,4 procent. Het land heeft moeite om het begrotingstekort terug te brengen vanwege de zwakke economische groei en oplopende rentelasten.
Eerder deze maand bleek dat de Franse economie veel minder hard groeit dan de regering had verwacht.
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