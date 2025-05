Politie waardeert hulp burgers bij zoektocht naar Jeffrey en Emma

FINSTERWOLDE (ANP) - De politie merkt dat burgers graag willen helpen zoeken naar de vermiste Jeffrey (10) en Emma (8). Dinsdagmiddag meldden tientallen mensen zich bij het buurthuis in Finsterwolde, van waaruit de zoektocht wordt gecoördineerd. Onder hen ook veel inwoners van de omliggende dorpen. "Dat waarderen we zeer."

Vanuit het coördinatiepunt in het buurthuis zijn de zoekgroepen en individuen naar diverse locaties in Oost-Groningen gestuurd. "Deze gebieden zijn dankzij tips in het onderzoek interessante zoekgebieden voor de politie maar het zijn niet de enige locaties waar wordt gezocht." De politie benadrukt nogmaals dat het niet verstandig is om op eigen initiatief te gaan zoeken. De politiemensen in het buurthuis staan in nauw contact met het rechercheteam dat achter de schermen werkt.

Tot op heden zijn Jeffrey en Emma en hun vader, die ervan wordt verdacht de kinderen te hebben ontvoerd, niet gevonden. "Voor en achter de schermen gaat de zoektocht onverminderd door."