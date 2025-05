Israël breidt offensief in Gaza opnieuw uit

GAZA-STAD (ANP/RTR) - De Israëlische krijgsmacht breidt het offensief in de Gazastrook opnieuw uit, meldt legerleider Eyal Zamir. Hij zegt dat de Israëlische troepen meer gebied in Gaza zullen innemen.

"We gaan volgens een gestructureerd plan te werk en gaan nu de volgende fase in", zei Zamir tijdens een operatie in het Palestijnse gebied. "Hamas zal de prijs betalen voor zijn opstand. We zullen ons offensief uitbreiden, meer grondgebied innemen en terroristische infrastructuur vernietigen tot Hamas is verslagen."

Sinds Israël half maart het staakt-het-vuren beëindigde heeft de krijgsmacht meerdere malen het offensief uitgebreid. Premier Benjamin Netanyahu zei maandag nog dat Israël de controle over de hele Gazastrook wil overnemen.

Israël krijgt internationaal veel kritiek op de intensivering van de aanvallen en wordt beschuldigd van etnische zuivering en genocide, omdat functionarissen herhaaldelijk hebben gezegd dat de hele bevolking Gaza zou moeten verlaten.