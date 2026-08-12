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Politie: woensdagavond niet rijden met een eclipsbril op

Samenleving
door anp
woensdag, 12 augustus 2026 om 12:31
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HAARLEM (ANP) - De politie Noord-Holland heeft op haar whatsappkanaal tips gegeven over de zonsverduistering woensdagavond. Ze adviseert te genieten van het natuurverschijnsel, maar geeft wel een paar veiligheidstips. "Je rijdt niet met een speciale eclipsbril op. Je brengt anderen niet in gevaar voor een beter uitzicht."
Om elk risico uit te sluiten raadt de politie ook af om de eclips te filmen tijdens het rijden. Automobilisten die het verschijnsel willen zien, kunnen maar beter een veilige parkeerplaats zoeken en niet op de vluchtstrook gaan staan, aldus de politie.
De politie zegt desgevraagd geen cijfers meer te hebben over eventuele verkeersongevallen die zich hebben voorgedaan tijdens de eclips van 1999.
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