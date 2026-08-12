ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meer gebouwen in Rotterdam beklad met tekst over pedofielen

Samenleving
door anp
woensdag, 12 augustus 2026 om 12:02
anp120826085 1
ROTTERDAM (ANP) - Behalve het gerechtsgebouw aan het Wilhelminaplein in Rotterdam zijn ook een gebouw van het UWV aan de Laan op Zuid en een pand van de reclassering aan de Westerstraat beklad, bevestigt de politie na berichtgeving van Rijnmond. Op alle gebouwen zijn dezelfde teksten geschreven, in rode verf: 'pedofielen' en '282SR'. Dat laatste zou kunnen verwijzen naar het artikel in het Wetboek van Strafrecht dat gaat over wederrechtelijke vrijheidsberoving.
De drie gebouwen die doelwit waren, liggen dicht bij elkaar. Het UWV zit om de hoek bij de rechtbank, en de reclassering zit aan de overkant van de Nieuwe Maas, vlakbij de Erasmusbrug.
De politie onderzoekt wie er achter de bekladdingen zit. Er is nog niemand aangehouden.
Een woordvoerder van de rechtbank Rotterdam liet eerder weten dat er aangifte is gedaan. Hij sprak van een "onaangename verrassing". Over de vraag of een specifieke zaak aanleiding is geweest voor de bekladdingen, wil hij liever niet speculeren. Bij de rechtbank dienen volgens hem "heel vaak zaken over dit onderwerp". Dat zijn volgens hem "altijd zaken die sowieso emoties oproepen". Woensdag staat er geen zedenzaak of zaak waarbij pedofilie wordt genoemd op de rol van de Rotterdamse rechtbank.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_620406839

De helft van de 65-plussers heeft minder dan 35.600 euro gespaard

generated-image

De Noordzee kookt: krijgen we een druipnatte herfst?

130569159_m

Alles over de bijzondere zonsverduistering: hoe, waar en wanneer moet je kijken?

Scherm­afbeelding 2026-08-12 om 06.03.37

Eclipsbril uitverkocht? Via deze gratis livestreams kijk je vanavond gewoon mee

169441255_m

Tropische nacht? Deze 5 fouten maakt bijna iedereen — en nummer 3 maakt je slaapkamer juist warmer

helft heeft geen toegangscode voor smartphone1530592580

Waarom je de zonsverduistering beter niet met je smartphone filmt — zo snel beschadig je de sensor

Loading