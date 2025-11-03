Politie zoekt getuigen ernstige mishandeling Bijlmer Arena

AMSTERDAM (ANP) - De recherche roept getuigen van een mishandeling bij treinstation Bijlmer Arena in Amsterdam op zich te melden. Daar werd vrijdag een man zo ernstig toegetakeld dat hij buiten bewustzijn raakte.

Beelden van het voorval worden veelvuldig gedeeld. De politie zoekt contact met omstanders die de mishandeling hebben gezien of gefilmd.

Het slachtoffer werd rond 18.45 uur door een andere man geslagen. Eenmaal op de grond kreeg het slachtoffer nog trappen tegen het hoofd. Een tweede man sloeg de roerloze man vervolgens met een fles op het hoofd. De verdachten pakten vervolgens hun spullen en lieten de gewonde man buiten bewustzijn achter in de hal. Een woordvoerder van de politie laat weten dat het slachtoffer uit het ziekenhuis is ontslagen. Wel heeft de man nog veel last van hoofdpijn.

De politie heeft een signalement van de verdachten. De eerste man is waarschijnlijk ongeveer 25 jaar oud, 1,65 meter lang en heeft een lichtgetinte huid. Hij droeg die bewuste avond een donkere, dikke jas. De tweede wordt eveneens geschat rond de 25 jaar oud. Hij is 1,75 meter groot en ook licht getint. Ook deze verdachte droeg donkere kleding.