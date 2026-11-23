AMSTERDAM (ANP) - De politie zoekt getuigen van de val van een 1-jarig kind in Amsterdam. Eind oktober viel het kind van drie hoog uit een raam aan de Amstelveenseweg in Amsterdam-Zuid. Het kind is toen zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie maakt nu ook bekend dat het kind de val heeft overleefd.

De recherche is na de val gestart met een onderzoek, met onder meer een buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Dat onderzoek loopt nog. De politie roept mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden via dashcams of deurbellen hebben, op om contact op te nemen.

Op vrijdag 30 oktober werden rond 09.30 uur hulpdiensten opgeroepen na de val. Politie en hulpdiensten hebben toen eerste hulp verleend, waarna het kind naar het ziekenhuis werd gebracht.