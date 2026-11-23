Wat is er in godsnaam aan het broeien in jouw wasmachine ? Je haalt de schone was eruit en de boel ruikt muffer dan toen het erin ging. Of nog erger: er komt je een zure lucht tegemoet zodra je het deurtje opent.

De bron van alle ellende zit vaak op een plek die je makkelijk over het hoofd ziet: in de plooi van het rubber rondom de trommel.

De stank komt meestal van vetluis

Vetluis is “geen beestje, maar een slijmerige ophoping van vet, zeepresten en bacteriën of schimmels”, schrijft de Consumentenbond . Het hoopt zich op in de manchet, de rubberen rand rond de deur, en in de pomp, de slangen en het wasmiddelbakje.

Twee andere oorzaken noemt de Consumentenbond ook. Een verstopt pompfilter laat water in de machine staan. En een droge of vervuilde afvoer laat rioollucht terugkomen.

Die kleverige, grijzige smurrie van huidvet, haar, zeepresten en vuil die zich ophopen noemen we vetluis. - Joyce Donat, Consumentenbond

Lage temperaturen geven de smurrie vrij spel

Zuinig wassen heeft een keerzijde. “Veel huishoudens wassen vooral op 30°C of 40°C”, zegt Petri Buijn, wasmachine-expert van de Consumentenbond. “Dat bespaart stroom, maar bacteriën en vetresten verdwijnen minder goed.”

Te veel wasmiddel maakt het erger: de resten blijven in de machine achter. Wasverzachter en vloeibaar wasmiddel helpen ook niet als je nooit heter wast. Het rubber blijft na elke was vochtig en juist daar groeit schimmel , schrijft Test Aankoop.

Zo maak je het rubber in de deur schoon

Trek het rubber voorzichtig naar voren en veeg haren, pluizen en vuil weg, adviseert Radar. Maak de plooi schoon met een sopje of wat verdunde azijn. Een microvezeldoek volstaat, een speciaal middel is niet nodig, schrijft de Belgische consumentenorganisatie Test Aankoop. Droog het rubber goed af. Neem het wasmiddelbakje er ook uit en spoel het af onder de kraan. “Veel mensen denken dat het bakje vastzit, maar met een beetje wiebelen trek je het vaak zo los”, zegt Donat tegen Radar.

Een vaatwastablet in de trommel? Liever niet

Een vaatwastablet lijkt een goedkope manier om de trommel te ontvetten. De Consumentenbond raadt het af: “Een vaatwastablet is niet gemaakt voor wasmachines.” Gebruik een reinigingsmiddel dat voor wasmachines bedoeld is, of draai een hete was zonder kleding.

Checklist tegen een stinkende wasmachine

Draai één of twee keer per maand een was op 60 graden, adviseert de Consumentenbond. Het eco-programma is daarvoor vaak te kort of te koud, schrijft Radar.

Was je altijd op lage temperatuur met vloeibaar wasmiddel en wasverzachter? Zet er dan af en toe een kookwas op 90 of 95 graden tussen.

Laat na elke was de deur en het bakje open. Daarover schreef WEL eerder: waarom je de deur van je wasmachine beter open laat.

Maak het pompfilter onderaan de voorkant eens per maand schoon, zegt Test Aankoop. Leg een handdoek en een bakje klaar, want er komt water uit.

Doseer wasmiddel volgens de verpakking, niet op gevoel.

Haal de was er meteen uit. Ook natte was die een nacht in de machine blijft gaat muf ruiken.

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