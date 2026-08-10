Politie zoekt in Ringvaartplas naar moordwapen in zaak-Zweekhorst

ROTTERDAM (ANP) - De politie zoekt deze week in de Ringvaartplas in Rotterdam-Prinsenland verder naar een wapen waarmee in 2014 ggz-directeur Rob Zweekhorst zou zijn doodgeschoten. De zoekactie gebeurt door het Landelijk Team Onderwaterzoekingen en de Zeehavenpolitie.

Zweekhorst werd op nieuwjaarsdag 2014 op straat in zijn hoofd geschoten tijdens het uitlaten van zijn honden. Hij overleed ter plekke. Al snel bleek uit onderzoek dat hij niet het eigenlijke doelwit van de moord was.

De rechtbank sprak in juni een Schiedammer vrij van betrokkenheid bij de moord, wegens gebrek aan bewijs. Het Openbaar Ministerie, dat 24 jaar cel had geëist, ging tegen deze uitspraak in hoger beroep.

Aanleiding voor de nieuwe zoekactie is een tip dat het voor deze moord gebruikte vuurwapen mogelijk in de Ringvaartplas ligt. Vorig jaar heeft een magneetvisser ook een wapen uit de Ringvaartplas gevist. Het onderzoek naar dit wapen loopt nog.