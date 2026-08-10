Dit zijn de signalen dat je huisdier oververhit is (en wat je eraan moet doen)

De zon gaat deze week weer verzengend branden, het kwik loopt dagenlang op tot boven de 30 graden. En terwijl jij een terrasje pakt, kan het voor je huisdier flink misgaan. Honden katten en konijnen kunnen niet zomaar zeggen dat ze het te warm hebben. Ze laten het zien, als je weet waarop je moet letten.

Waarom zijn huisdieren zo kwetsbaar bij hitte?

Mensen zweten over het hele lichaam en koelen zo af. Honden en katten kunnen dat niet: zij hebben nauwelijks zweetklieren en moeten het vooral hebben van hijgen en een beetje zweten via hun voetzolen. Konijnen kunnen al helemaal niet goed tegen hitte ; hun natuurlijke habitat is een koel hol onder de grond, niet een hok in de volle zon.

Dit zijn de signalen bij je hond

Overmatig hijgen, kwijlen, sloomheid en een dieprode tong zijn de eerste tekenen. Wankelt je hond , braakt hij, of reageert hij nauwelijks meer ergens op? Dan kan er sprake zijn van een hitteberoerte. Vooral honden met een platte snuit (denk aan een Franse bulldog of mopshond) en dieren met een zwarte of dikke vacht lopen extra risico.

Dit zijn de signalen bij je kat

Katten zijn stiekem net zo kwetsbaar, maar laten het minder duidelijk zien. Let op als je kat lusteloos in de schaduw blijft liggen, weinig eet, snel ademhaalt of gaat kwijlen. Een kat die zich terugtrekt op een koud oppervlak (tegels, badkamervloer) probeert zichzelf actief af te koelen; een teken dat het hem te warm wordt.

Dit zijn de signalen bij je konijn

Konijnen zijn misschien wel de meest onderschatte risicogroep. Ligt je konijn plat uitgestrekt, ademt het snel, of zit het juist stil weggedoken in een hoek zonder te eten? Dan is er iets mis. Bij konijnen kan hittestress al bij temperaturen vanaf 25 graden optreden, zeker als het hok in de volle zon staat.

Handelswijze

Verplaats je huisdier direct naar een koele, schaduwrijke plek. Geef lauw (niet ijskoud) water en maak vacht of vachtranden voorzichtig vochtig met een natte handdoek, vooral bij oren, buik en poten. Bij een hond of kat die niet meer reageert, blijft braken of extreem hijgt: bel direct je dierenarts. Bij een konijn dat plat ligt en niet meer eet, is dat ook reden om meteen contact op te nemen. Bij konijnen kan het razendsnel misgaan.

Voorkomen is beter

Zorg voor voldoende schaduw en vers water, laat honden alleen vroeg of laat op de dag uit en zet konijnenhokken nooit in de volle zon. En dat spreekt eigenlijk voor zich, maar: laat geen enkel dier ooit achter in een auto, ook niet met het raampje op een kier.