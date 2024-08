Politie zoekt man die vrouwen van fiets trekt in Utrecht, weet jij meer?

De politie Utrecht is druk op zoek naar een man die een 19-jarige vrouw van haar fiets trok onder een viaduct op het Utrecht Science Park. En er is een afgelopen week nog een soortgelijke melding gemaakt. Handhavers maken zich ernstig zorgen en hebben daarom foto's van de verdachte in omloop gebracht.

Ken jij deze man?

De man trok de jonge vrouw met veel geweld van de fiets, maar gelukkig wist ze te ontkomen. “Er is enkele dagen voor het incident op dinsdag melding van nog een incident gemaakt”, zegt een woordvoerder tegen het AD . De man is nog op vrije voeten, en de politie vreest daarom het ergste. “Nieuwe feiten zijn daarbij ook denkbaar”, meldt de politie in een persbericht.

Tips

“Het is duidelijk dat deze persoon in de nachtelijke uren lijkt te opereren en zich lijkt te richten op fietsers die alleen fietsen. Daarom zoekt de politie tips over de verblijfplaats van deze verdachte. Hij kan zich in heel Nederland bevinden, maar mogelijk ook in de ons omringende landen. De identiteit van de verdachte is bekend, maar wordt op dit moment nog niet bekend gemaakt”, schrijft de politie.

Dit is de verdachte: