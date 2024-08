Dit is het grootste risico van thuiswerken

Sinds de coronapandemie hebben zelfs de meest diehard kantoortijgers de geneugten van het thuiswerken ervaren. De voordelen zijn legio: je presteert beter, hoeft niet in de file en krijgt een betere werk -privébalans. Ook vallen verschillen, bij mensen met een beperking bijvoorbeeld, minder op. Maar er zijn ook nadelen. De kans dat je promotie maakt, wordt bijvoorbeeld kleiner.

Professor Joop Schippers van de Universiteit Utrecht vertelt aan De Telegraaf: "We werken nog te kort hybride om dit echt vast te stellen, maar horen uit de praktijk dat mensen die veel thuis werken, sneller over het hoofd worden gezien als er naar een chef of manager wordt gezocht.”

Jongeren versus ouderen

Dat probleem speelt bij jongere medewerkers nog meer dan bij oudere, legt onderzoeker Carlijn Brouwer van TNO uit. Zij volgde het hybride werken bij elf organisaties. Jongeren missen de kruisbestuiving op kantoor, zegt ze. "Deze groep moet nog inhoudelijk en ook praktisch van alles leren en dat doe je het beste op de werkvloer.”

Senior medewerkers weten zich beter thuis te redden. "Ze zijn zelfstandiger en zitten er thuis meestal beter bij: letterlijk omdat ze vaak grotere huizen hebben doordat ze wat ouder zijn.” Ook weten deze medewerkers zich beter in the picture te spelen door op het juiste moment aan de bel te trekken, het werk af te leveren of te zorgen dat ze gezien worden.