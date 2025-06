Platina Boek voor prentenboek Coco kan het!

Het kinderboek Coco kan het! van schrijfster en illustrator Loes Riphagen is bekroond met een Platina Boek. De auteur ontving de onderscheiding omdat van het boek meer dan 150.000 exemplaren zijn verkocht.

Boekenkoepel CPNB noemt Coco kan het! "een enorme publiekslieveling". Een woordvoerder laat weten dat het "zeer zelden voorkomt" dat prentenboeken de platinastatus behalen. Het gebeurde vijf jaar geleden voor het laatst.

De schrijfster studeerde aan de Willem de Kooning Academie en debuteerde in 2008 met haar boek Slaapkamernachtdieren. Ze wordt door critici en lezers geprezen om haar gedetailleerde tekeningen. Dit leverde haar in binnen- en buitenland verschillende prijzen en nominaties op. Zo werd Coco kan het! in 2021 uitgeroepen tot Prentenboek van het Jaar.

Coco kan het! gaat over babyvogeltje Coco die haar vleugels moet leren uitslaan. Maar Coco is bang: wat nou als ze heel hard valt?