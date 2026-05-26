Politie zwijgt nog over slachtoffers in Buggenhout

BUGGENHOUT (ANP) - De Belgische politie maakt nog niets bekend over slachtoffers door de aanrijding tussen een trein en een busje met schoolkinderen in Buggenhout. Eerst moeten eventuele familieleden geïnformeerd worden, zegt politiewoordvoerder Ann Berger tegen VRT NWS. Zij bevestigt dat er aan boord zeven kinderen waren, plus een begeleider en de chauffeur.

Belgische media melden op basis van bronnen dat er meerdere doden zijn gevallen door de aanrijding. Dat bevestigt Berger niet. Ze meldt dat kinderen en familieleden opgevangen worden in de buurt. Ook de inzittenden van de trein worden opgevangen. Volgens de politie raakte daar niemand gewond, maar is wel iemand in shock geraakt.

Het busje reed over een weg die parallel loopt aan het spoor, zegt Berger tegen VRT. Vervolgens sloeg het linksaf, het spoor op. De slagbomen waren gesloten, bevestigt zij na eerdere berichten van de spoorbeheerder. Er lopen nog onderzoeken rond de plek van het ongeluk.

Tegen Het Laatste Nieuws zegt Berger dat het busje reed voor een school voor speciaal onderwijs. De meeste kinderen zouden middelbaar onderwijs volgen.